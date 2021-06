Iets goed te maken? België won al sinds 1989 niet meer van Portugal

- EK: 8 deelnames

* winnaar in 2016, finalist in 2004, halvefinalist in 1984, 2000 en 2012



- WK: 7 deelnamers

* 3e in 1966, 4e in 2006



- Nations League

* winnaar in 2019



- Olympische Spelen

* 4e in 1996



- Confederations Cup

* 3e in 2017



- FIFA-ranking: 5e (mei 2021)

- Bondscoach: Fernando Santos (sinds 2014)