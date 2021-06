De masterclass van Meesseman: "Haar voetenwerk is opleidingsmateriaal"

"En dan is er nog haar voetenwerk: dat is echt fantastisch. Exceptioneel. Daar ben ik zó van onder de indruk. Ze doet het altijd goed, maakt nooit loopfouten. Ze moeten daar dringend een video van maken die kan dienen als opleidingsmateriaal voor de jeugd."

Emma Meeseman werkte tegen Rusland af aan 64% en sloot af met 33 punten. "Emma was echt ongelooflijk straf", is Kris Meertens vol bewondering.

Kijk en geniet: de 33 punten van Emma Meesseman

"Verwacht een harde wedstrijd van de Serviërs"

In de halve finales treffen de Belgian Cats nu Servië, dat Spanje uitschakelde. "Achteraf gezien was Spanje misschien een betere tegenstander geweest voor de Cats. Spanje speelt meer basketbal, terwijl Servië harder speelt. Dat hebben de Cats niet zo graag", weet Kris Meertens.

In de voorbereiding won België in Kortrijk met één puntje verschil van Servië. "Zonder Allemand en Kim Mestdagh, dat was knap", zegt Meertens. "Bij Servië was er toen één afwezige."

"De Serviërs speelden toen wel heel braaf. Dat was niet het echte Servië. Zaterdag zal het harder worden. Hun genaturaliseerde Amerikaanse vindt ook steeds beter haar draai."