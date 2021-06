Coach McLeod over zijn selectie: "Briels zet de ploeg boven zijn eigen teleurstelling"

De Red Lions gaan naar de Olympische Spelen zonder hun kapitein Thomas Briels. Bondscoach Shane McLeod maakte vandaag bekend dat Briels als reserve zal afzakken naar Japan. "We zijn op zoek gegaan naar het sterkst mogelijke team voor Tokio. Er moest onvermijdelijk iemand afvallen en dat was nu Thomas Briels." "Hij zit wel nog steeds bij de reserven, dus ik heb het gevoel dat hij op een bepaald moment nog wel zal verschijnen op het toernooi. De geschiedenis wijst uit dat dat kan gebeuren. Briels is een toffe kerel, hij zal de kans grijpen als die zich voordoet."

McLeod vertelde het nieuws aan Briels na het EK. "We dronken samen een koffie en toen vertelde ik hem dat hij niet bij de 16 spelers zat. Natuurlijk was hij er kapot van, hij heeft er dan ook zo lang voor gewerkt." "Hij heeft toch enkele dagen nodig gehad om het een plaats te geven. Later in de week nam hij opnieuw contact met mij op. Hij zei me dat hij de laatste 15 jaar voor de ploeg heeft gewerkt en dat hij nu niet zou stoppen. Briels is een echte klasbak. Hij zet de ploeg boven zijn eigen teleurstelling."

"Ik ben ervan overtuigd dat het de juiste beslissing is, maar het was niet gemakkelijk", zegt Shane McLeod.

Denayer: "Het toont de kwaliteit van deze groep"

Ook voor Red Lion Felix Denayer kwam het nieuws aan als een verrassing, maar hij wil ook vooral de 16 geselecteerden feliciteren. "Het toont ook vooral de kwaliteit van deze groep wanneer je een speler als Thomas (Briels) als 17e meeneemt."

Denayer en Briels zitten al jaren samen bij de nationale ploeg, hij kent Thomas Briels dan ook als geen ander. "Hij voelde zich eerst wat gekwetst en teleurgesteld. Begrijpelijk, want hij heeft er lang voor gewerkt."

"Wat hem wel siert, is dat hij er zal zijn voor de groep. Dat was meteen ook zijn reactie. Hij zei dat hij jaren alles had gedaan voor de ploeg en dat dat nu niet zal veranderen."

"De groep zoals wij het zien bestaat uit 19 spelers die afreizen naar Tokio. De kans dat er iets gebeurt met Covid of blessures is gewoon echt groot", zegt Denayer.

Denayer beseft hoe belangrijk de reserven kunnen zijn op een toernooi. "De selectie van 16 zit in het olympisch dorp. De reservekeeper en de twee andere zitten net buiten het dorp. Normaal gaan we elkaar wel geregeld zien. Als we samen trainen, komen zij er ook gewoon bij."

"Het zal volgens mij mentaal moeilijk worden voor de reserven, maar in het verleden is al gebleken dat ook zij een belangrijke rol hebben. We gaan als één team van 19 spelers dat goud proberen te halen."

Het wegvallen van Briels betekent ook dat Felix Denayer de nieuwe kapitein is van de Red Lions. "Het is een heel mooi moment. Thomas Briels is iemand waarmee ik al jaren samen op de kamer lig. We bespraken eigenlijk al heel veel dingen samen, want ik was toen vicekapitein." "Naast mij zijn er nog een aantal jongens die een zeer belangrijke rol vervullen binnen de ploeg. Ik kijk er zeker naar uit, maar de focus ligt op wedstrijden winnen."

