Geen Spelen voor Thomas Briels: kapitein van Red Lions is reserve voor Tokio

Bondscoach Shane McLeod moest zijn EK-selectie van 18 spelers nog afslanken tot 16 spelers.



Thomas Briels zag de bui misschien al hangen nadat hij in de halve finale tegen Nederland niet in actie was gekomen.



Het signaal werd bevestigd: Briels mag dan wel als reserve naar Japan, in principe wordt er niet op hem gerekend. De aanvaller zou wel nog opgevist kunnen worden bij een blessure van een ploegmaat.

Briels is 33 jaar en telt meer dan 350 selecties bij de nationale hockeyploeg. Na Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016 maakt hij de vierklapper normaal dus niet vol.



Briels heeft de opmars van de Red Lions vanaf de eerste rij beleefd. Met de Lions verloor hij de olympische finale in 2016 en veroverde hij Europese titels en het wereldkampioenschap in 2018. Nu lijkt hij vooral het slachtoffer van de moordende concurrentie bij de hockeyploeg.