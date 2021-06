Lewandowski druipt af: "Maar we hebben gevochten als leeuwen"

Het EK van de Polen eindigt met 1 op 9, ondanks dat het spel van de Polen misschien wel meer rechtvaardigde. "We kunnen onszelf niets verwijten qua inzet", zegt sterspeler Robert Lewandowski.

"Maar er ontbrak gewoon iets bij ons, vermoedelijk een stukje technische vaardigheid."

"De snelle goal van de Zweden bracht ons wel wat van de wijs. Plots was het vertrouwen weg. Maar we komen nog terug tot 2-2 en hadden nog tijd genoeg om een 3e te scoren."

"Op dat moment waren we veel beter dan de Zweden en domineerden we de match. We vonden de vrij ruimte en kregen kansen. Maar hij viel niet."

"Tijdens het hele toernooi scoorden onze tegenstanders telkens uit een halve kans. Dat is niet de schuld van de verdediging, maar van het hele team. Ik geloof nog altijd in deze ploeg. We hebben gevochten als leeuwen."