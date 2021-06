2 goals van Lewandowski volstaan niet, Polen blaast de aftocht

Zweden - Polen in een notendop:

Samenvatting van Zweden - Polen (3-2)

De Polen en de Belgen vloeken al na 81 seconden

Konden het Poolse matchplan dan de vuilbak in? Nee, allerminst. De Polen bleven de Zweedse defensie bestoken met voorzetten vanop de flanken, in de hoop superster Lewandowski te bereiken. Eén keer leek dat te gaan werken, maar Lewandowski kopte de hoekschop tegen de lat en ook in de herneming knikte hij de bal tegen de dwarsligger.

Na twee speeldagen pronkte Zweden ietwat verrassend op de eerste plek in zijn groep. Bij het ingaan van de slotspeeldag was het al zeker van een plek bij de laatste 16. Dat kon niet gezegd worden van de Polen, die moesten winnen om nog door te stoten. Dat zou de Rode Duivels ook meteen een zware tegenstander uit groep F doen vermijden.

Dat was snel! Forsberg zet Zweden al na anderhalve minuut op 1-0

Kulusevski en Lewandowski dirigeren een beklijvende tweede helft

In de tweede helft wachtten Zielinski en Quaison niet lang om elkaars doelman te testen. Op echt doelgevaar was het wachten op de comeback van Kulusevski, terug uit quarantaine na een positieve coronatest. Na nog geen 5 minuten schotelde hij Forsberg zijn tweede van de avond voor en zo leek het lot van de Polen op het uur bezegeld.

Maar schijn bedriegt, want minuten later trapte de onvermijdelijke Lewandowski Polen weer in de partij. Een imposante sprint werd gevolgd door een heerlijke krulbal. Tussen twee verdedigers, over doelman Olsen en vooral: in de verste hoek. Swierczok leek de Polen helemaal langszij te brengen, maar bij de gelijkmaker stond hij net een voet buitenspel.

Niemand die geloofde dat het in Sint-Petersburg bij 2-1 zou blijven. De Polen gooiden al hun aanvallers in de strijd en dat loonde. Lewandowski, het spilpunt van elke Poolse aanval, kreeg alle tijd om de voorzet van Frankowski te controleren en voor de neus van Olsen een hoek uit te kiezen: 2-2 en de Polen waren het delirium nabij.

We leken te wachten op de volgende Poolse aanval, maar op het moment van de waarheid stokte de rode machine. Zweden profiteerde en stelde diep in de toegevoegde tijd zijn leidersplaats veilig. Supersub Kulusevski bood Claesson een niet te missen kans aan en dat deed hij ook niet. Zo stoot Zweden onverhoopt door als groepsleider, Polen moet zijn koffers pakken.