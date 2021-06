Jonathan Borlée past voor het BK atletiek: geen 4e Olympische Spelen

Jonathan Borlée kwam dit seizoen nog niet in actie door een peesblessure. Heel lang stond hij wel hoog genoeg geplaatst voor deelname aan de Spelen, maar vorig weekend is hij teruggevallen naar plaats 60. Enkel de 48 beste 400m-lopers mogen naar Tokio.

Borlée geeft nu forfait voor het BK atletiek van komend weekend, de wedstrijd van de laatste kans, en dat betekent dat hij ook over zijn deelname aan de Olympische Spelen een kruis mag maken.

Na deelnames in Peking in 2008, in Londen in 2012 en in Rio in 2016 komt er dus geen vierde individuele olympische deelname op een rij voor Jonathan Borlée.

Vader en coach Jacques Borlée is wel van plan om zijn zoon mee te nemen in de ploeg van de 4x400 meter, maar beschouwt hem niet als een basispion en eerder als een soort "joker".