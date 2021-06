Clement: "Het aantal ploegen dat me kan verleiden, wordt elk jaar kleiner"

"Ik heb ze vorig seizoen gevolgd bij Club NXT, maar als je ze elke dag bij je hebt, leer je ze het best kennen. Dan zie je wie er openbloeit en wie moeite heeft met het niveau."

Op zijn grote kanonnen zoals Mignolet, Vanaken en De Ketelaere kan hij nog niet rekenen. Toch hoeft dat geen nadeel te zijn. "Het leuke is dat ik er nu veel jonge gasten bij heb."

Philippe Clement begint aan zijn 3e seizoen bij Club Brugge. Op de eerste training zette hij meteen zijn spelers op scherp. "De weken voor het begin van het seizoen zijn altijd wittebroodsweken. Het is nu belangrijk om de conditie op te bouwen", opent Clement.

Ondanks interesse van andere clubs, blijft Clement Brugge langer trouw. "Als je 3 keer op rij kampioen speelt, is er interesse van andere clubs. Dat is logisch", weet de T1. "Maar ik heb niet lang getwijfeld."

"Ik ken dit verhaal heel goed, heb de ontwikkeling hier meegemaakt en weet wat onze positie is in Europa. Het aantal ploegen die me kunnen verleiden om de stap te zetten, wordt elk jaar kleiner."

Kan Clement nog meer halen uit de huidige kern? "Het is mijn ambitie om telkens beter te doen met de spelers die ik heb. De Club communiceert open over transfers en betrekt me erbij, daarom werk ik hier ook graag."



"Je weet dat als er jongens vertrekken, er kwaliteit in de plaats moet komen. De club zit in een situatie om een groot bod op een speler te kunnen afwijzen. Dat is als Belgische club toch een belangrijk gegeven", concludeert Philippe Clement.