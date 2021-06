Lefevere twijfelt aan uitleg Bennett: "Ik laat dit niet zomaar voorbijgaan"

Mark Cavendish is in laatste instantie opgetrommeld om de geblesseerde Sam Bennett te vervangen in de Tour-selectie van Deceuninck-Quick Step. "Mark was eigenlijk al vertrokken naar Italië om te trainen. We hebben hem moeten terugroepen", vertelt Patrick Lefevere.

"Toen Bennett belde dat hij geblesseerd was en dat hij verzorging en rust nodig had, voelden we de bui al hangen dat hij niet klaar ging zijn voor de Tour."

"Drie dagen voor de Ronde van België heeft hij zijn knie gestoten tegen zijn stuur. Daar heeft hij ons niks van gezegd. Toen hij aankwam, hebben we hem weer naar huis gestuurd. Dan was het een welles-nietesspelletje: wel trainen of niet trainen?"