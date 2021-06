Cofidis geeft Jelle Wallays eindelijk een kans om Tour te rijden

09:42 09 uur 42. Jelle Wallays maakt eindelijk Tourdebuut. Bij Lotto-Soudal greep hij elk jaar nipt naast een selectie voor de Tour, maar Cofidis geeft Jelle Wallays eindelijk een kans. De 32-jarige Wallays werd oorspronkelijk gehaald voor de klassiekers, maar neemt nu ook de Ronde van Frankrijk voor zijn rekening. Wallays stond wel al 4 keer aan de start van de Vuelta. Met kopman Guillaume Martin (28) mikt Cofidis op een goed klassement. Vorig jaar eiste de Franse klimmer de 11e plek op. Voor de vlakkere ritten rekent de Franse ploeg op de snelheid van Christophe Laporte, die onlangs het Circuit de Wallonie op zijn naam schreef. Met Simon Geschke, Pierre-Luc Périchon, Anthony Perez en vooral Jesus Herrada heeft Cofidis ook voldoende avonturiers in de rangen die azen op een ritzege. Kenneth Vanbilsen staat op de reservelijst voor de Tour. . Jelle Wallays maakt eindelijk Tourdebuut Bij Lotto-Soudal greep hij elk jaar nipt naast een selectie voor de Tour, maar Cofidis geeft Jelle Wallays eindelijk een kans. De 32-jarige Wallays werd oorspronkelijk gehaald voor de klassiekers, maar neemt nu ook de Ronde van Frankrijk voor zijn rekening. Wallays stond wel al 4 keer aan de start van de Vuelta.



Met kopman Guillaume Martin (28) mikt Cofidis op een goed klassement. Vorig jaar eiste de Franse klimmer de 11e plek op. Voor de vlakkere ritten rekent de Franse ploeg op de snelheid van Christophe Laporte, die onlangs het Circuit de Wallonie op zijn naam schreef.



Met Simon Geschke, Pierre-Luc Périchon, Anthony Perez en vooral Jesus Herrada heeft Cofidis ook voldoende avonturiers in de rangen die azen op een ritzege. Kenneth Vanbilsen staat op de reservelijst voor de Tour.

09:35 09 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407240042100187138

22-06-2021 22-06-2021.

22:03 22 uur 03. Qhubeka ASSOS kan niet rekenen op Fabio Aru. Fabio Aru voelt zich nog niet fit genoeg om mee te doen aan de Tour de France. "Na overleg met het team heb ik besloten dat het voor ons beide het beste is om me terug te trekken", aldus de Italiaan die bezig is aan zijn 1e seizoen bij Qhubeka ASSOS. Carlos Barbero is de vervanger van Aru en maakt zo zijn Tourdebuut. De 30-jarige Aru blesseerde zich zondag in het Italiaanse wegkampioenschap. . Qhubeka ASSOS kan niet rekenen op Fabio Aru Fabio Aru voelt zich nog niet fit genoeg om mee te doen aan de Tour de France. "Na overleg met het team heb ik besloten dat het voor ons beide het beste is om me terug te trekken", aldus de Italiaan die bezig is aan zijn 1e seizoen bij Qhubeka ASSOS.

Carlos Barbero is de vervanger van Aru en maakt zo zijn Tourdebuut. De 30-jarige Aru blesseerde zich zondag in het Italiaanse wegkampioenschap.



22:02 22 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407049932910039044

18:41 18 uur 41. Bakelants neemt 3 debutanten onder zijn hoede. Intermarché-Wanty-Gobert rekent op de ervaring van Jan Bakelants, ritwinnaar en geletruidrager in 2013, om de ploeg op sleeptouw te nemen. Voor de 35-jarige renner is het zijn 6e deelname aan de Tour. Zuid-Afrikaan Louis Meintjes mikt op het algemene klassement, Nederlander Danny Van Poppel neemt de sprintetappes voor zijn rekening. De 8-koppige selectie van het Belgische World Tour team telt 3 debutanten. De Duitser Georg Zimmermann, de Italiaan Lorenzo Rota en de Belg Loïc Vliegen. Zij slaan hun vleugels uit op de Franse wegen onder het toeziende oog van kopman Bakelants. . Bakelants neemt 3 debutanten onder zijn hoede Intermarché-Wanty-Gobert rekent op de ervaring van Jan Bakelants, ritwinnaar en geletruidrager in 2013, om de ploeg op sleeptouw te nemen. Voor de 35-jarige renner is het zijn 6e deelname aan de Tour.

Zuid-Afrikaan Louis Meintjes mikt op het algemene klassement, Nederlander Danny Van Poppel neemt de sprintetappes voor zijn rekening.

De 8-koppige selectie van het Belgische World Tour team telt 3 debutanten. De Duitser Georg Zimmermann, de Italiaan Lorenzo Rota en de Belg Loïc Vliegen. Zij slaan hun vleugels uit op de Franse wegen onder het toeziende oog van kopman Bakelants.



18:40 18 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1407013119164047368

15:08 15 uur 08. Cavendish naar de Tour, Bennett niet. Ook Deceuninck-Quick heeft zijn selectie voor de Tour bekendgemaakt. Daarin is verrassend geen plaats voor Sam Bennett, vorig jaar nog de winnaar van de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Wel erbij: Mark Cavendish, die al 30 ritzeges in de Tour op zijn palmares heeft. "Ik ben verheugd dat ik terug kan keren naar de Tour", zegt de Brit. "Ik vind het wel jammer voor Sam dat hij zijn groene trui niet kan verdedigen. Ik ga mijn uiterste best doen om deze kans met beide handen te grijpen." Naast Cavendish trekt Deceuninck-Quick Step ook met Asgreen, Ballerini, Cattaneo, Alaphilippe, Mørkøv, Devenyns en Declercq naar de Tour. . Cavendish naar de Tour, Bennett niet Ook Deceuninck-Quick heeft zijn selectie voor de Tour bekendgemaakt. Daarin is verrassend geen plaats voor Sam Bennett, vorig jaar nog de winnaar van de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Wel erbij: Mark Cavendish, die al 30 ritzeges in de Tour op zijn palmares heeft.

"Ik ben verheugd dat ik terug kan keren naar de Tour", zegt de Brit. "Ik vind het wel jammer voor Sam dat hij zijn groene trui niet kan verdedigen. Ik ga mijn uiterste best doen om deze kans met beide handen te grijpen."

Naast Cavendish trekt Deceuninck-Quick Step ook met Asgreen, Ballerini, Cattaneo, Alaphilippe, Mørkøv, Devenyns en Declercq naar de Tour.

15:08 15 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406960399866597376

15:07 15 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406961034615791616

14:10 14 uur 10. B&B hotels zet in op Rolland en Coquard. Ook B&B Hotels heeft zijn selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De Franse wielerformatie gaat met Pierre Rolland voor een goed klassement. Rolland won eerder al twee ritten in "La Grande Boucle", in 2011 en 2012. Bryan Coquard is dan weer het speerpunt voor de sprintersetappes. Verder zijn ook Quentin Pacher. Maxime Chevalier, Cyril Barthe, Franck Bonnamour. Cyril Gautier en Cyril Lemoine van de partij. Opvallend: de 8 renners hebben allemaal de Franse nationaliteit. Voor Belgen Frederik Backaert, Bert De Backer, Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jonas Van Genechten was er geen plaats in de selectie. . B&B hotels zet in op Rolland en Coquard Ook B&B Hotels heeft zijn selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De Franse wielerformatie gaat met Pierre Rolland voor een goed klassement. Rolland won eerder al twee ritten in "La Grande Boucle", in 2011 en 2012. Bryan Coquard is dan weer het speerpunt voor de sprintersetappes. Verder zijn ook Quentin Pacher. Maxime Chevalier, Cyril Barthe, Franck Bonnamour. Cyril Gautier en Cyril Lemoine van de partij. Opvallend: de 8 renners hebben allemaal de Franse nationaliteit. Voor Belgen Frederik Backaert, Bert De Backer, Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jonas Van Genechten was er geen plaats in de selectie.

13:58 13 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406938215446163461

13:36 13 uur 36. Tour Philipsen (Alpecin-Fenix) vergezelt Van der Poel in zijn eerste Tour

12:17 12 uur 17. Movistar met bakken ervaring. Ook Movistar weet welke 8 renners op het vliegtuig mogen stappen naar Brest. Met Enric Mas en Miguel Angel Lopez, de nummers 5 en 6 van vorig jaar, heeft de Spaanse wielerformatie twee gevaarlijke klanten mee voor de eindzege. Met de ervaring van ouderdomsdeken Alejandro Valverde (41), die een 14e keer naar de Tour trekt, kan Movistar Mas en Lopez beter ondersteunen. Ook Carlos Verona, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina, Jorge Arcas en Marc Soler zullen zaterdag op het startpodium verschijnen in de nieuwe outfit van Movistar. . Movistar met bakken ervaring Ook Movistar weet welke 8 renners op het vliegtuig mogen stappen naar Brest. Met Enric Mas en Miguel Angel Lopez, de nummers 5 en 6 van vorig jaar, heeft de Spaanse wielerformatie twee gevaarlijke klanten mee voor de eindzege.



Met de ervaring van ouderdomsdeken Alejandro Valverde (41), die een 14e keer naar de Tour trekt, kan Movistar Mas en Lopez beter ondersteunen.



Ook Carlos Verona, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina, Jorge Arcas en Marc Soler zullen zaterdag op het startpodium verschijnen in de nieuwe outfit van Movistar.

12:10 12 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406913397220859905

12:10 12 uur 10. Astana mikt op ritzeges. Met de Deen Jakob Fuglsang en de Kazak Aleksei Loetsenko hoopt Astana-Premier Tech enkele ritten te kapen in de Tour. Fuglsang slaagde in 9e deelnames nog nooit in dat opzet, maar heeft wel Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije op zijn palmares staan. Loetsenko schoot vorig jaar nog raak in de Tour in Mont Aigoual. Ook kersvers Spaans kampioen Omar Fraile (Mende 2018) en zijn landgenoot Ion Izagirre (Morzine 2016) weten hoe het voelt om een rit te winnen in de Tour. De Spanjaard Alex Aranburu en de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod maken hun debuut in de Ronde van Frankrijk. . Astana mikt op ritzeges Met de Deen Jakob Fuglsang en de Kazak Aleksei Loetsenko hoopt Astana-Premier Tech enkele ritten te kapen in de Tour. Fuglsang slaagde in 9e deelnames nog nooit in dat opzet, maar heeft wel Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije op zijn palmares staan.



Loetsenko schoot vorig jaar nog raak in de Tour in Mont Aigoual. Ook kersvers Spaans kampioen Omar Fraile (Mende 2018) en zijn landgenoot Ion Izagirre (Morzine 2016) weten hoe het voelt om een rit te winnen in de Tour.



De Spanjaard Alex Aranburu en de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod maken hun debuut in de Ronde van Frankrijk.

12:03 Astana gaat op rittenjacht met deze renners:. 12 uur 03. Astana gaat op rittenjacht met deze renners: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406914801805119491

11:32 11 uur 32. We hebben een aanvallend geheel, met jonge wolven en ervaren renners, wat ons in staat moet stellen te schitteren in de komende drie weken. Vincent Lavenu, sportdirecteur AG2R-Citroën. We hebben een aanvallend geheel, met jonge wolven en ervaren renners, wat ons in staat moet stellen te schitteren in de komende drie weken. Vincent Lavenu, sportdirecteur AG2R-Citroën

11:28 11 uur 28. AG2R-Citroën heeft zijn huiswerk klaar. Dat Oliver Naesen en Greg Van Avermaet mee mochten naar de Tour, was al ruim een week bekend. Maar AG2R-Citroën heeft nu zijn volledige selectie klaar voor de Ronde van Frankrijk. Met Nans Peters, vorig jaar nog ritwinnaar in Loudenvielle, Michael Schär en Dorian Godon is de 8-koppige ploeg van compleet. Bob Jungels moest enkele dagen geleden zijn ticket voor de Tour weer afgeven door een liesblessure. . AG2R-Citroën heeft zijn huiswerk klaar Dat Oliver Naesen en Greg Van Avermaet mee mochten naar de Tour, was al ruim een week bekend. Maar AG2R-Citroën heeft nu zijn volledige selectie klaar voor de Ronde van Frankrijk. Met Nans Peters, vorig jaar nog ritwinnaar in Loudenvielle, Michael Schär en Dorian Godon is de 8-koppige ploeg van compleet. Bob Jungels moest enkele dagen geleden zijn ticket voor de Tour weer afgeven door een liesblessure.

11:22 11 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1406902208868896772