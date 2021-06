Tadej Pogacar kent ploegmakkers voor de Tour, Matteo Trentin ontbreekt

Tadej Pogacar greep vorig jaar op de voorlaatste dag van de Tour de France de gele trui. Een ideaal moment, ook al omdat zijn ploeg in die Ronde van Frankrijk niet het sterkste blok leek te zijn.

Daar wil UAE dit jaar verandering in brengen. Met Rafal Majka, Davide Formolo, Rui Costa en Brandon McNulty moet het rugnummer 1 voldoende ondersteund worden in de bergen.

Ook de polyvalente Marc Hirschi moet op verschillende terreinen zijn mannetje kunnen staan. Mikkel Bjerg en Vegard Stake Laengen zijn de mannen van het vuile werk.

Wie niet op de lijst figureert, is Matteo Trentin. De ervaren Italiaan moest de rol van wegkapitein min of meer op zich nemen, maar is niet fit na een val in de Ronde van Slovenië.

"We hebben een team rond Tadej gebouwd", verrast ploegmanager Joxean Matxin allerminst.

"We hebben een goeie mix van jeugdige en ervaren renners. Ons pakket klimmers is sterk en we hebben ook stevige mannen voor op het vlakke."