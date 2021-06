Philipsen (Alpecin-Fenix) vergezelt Van der Poel in zijn eerste Tour

Na een val in de Ronde van België moest Jasper Philipsen gisteren nog passen voor het Belgisch kampioenschap. Maar Alpecin-Fenix neemt alle twijfels weg: Philipsen maakt deel uit van de Tourselectie.

De procontinentale ploeg wil in zijn debuut in de Ronde van Frankrijk potten breken met ritzeges. Kopman Mathieu van der Poel, die ook debuteert in de Tour, heeft zijn zinnen al op de eerste twee ritten (en de gele trui?) gezet.



Naast Jasper Philipsen heeft Alpecin-Fenix met Tim Merlier nog een ijzer in het vuur voor de sprints. Merlier was in de Giro al goed voor een eerste ritzege in een grote ronde.

Met ook nog hardrijder Petr Vakoc, Kristian Sbaragli (in 2015 nog ritwinnaar in de Vuelta), Xandro Meurisse (in 2019 een van de revelaties in de Tour), Zwitsers kampioen Silvan Dillier en Jonas Rickaert is Alpecin-Fenix meer dan gewapend voor zijn eerste Ronde van Frankrijk.