Wie wordt de tegenstander van de Rode Duivels? Dit zijn de scenario's

België treft de 3e uit groep E als...

Om 18 u starten de laatste wedstrijden in groep E. Op het einde van die matchen kunnen we de tegenstander van de Rode Duivels in de 1/8e finales kennen. Daarvoor moet de 3e uit groep E een van de 4 beste derdes zijn.

Daarvoor moet aan 1 van deze 2 voorwaarden worden voldaan:

Polen wint van Zweden

Slovakije en Spanje spelen gelijk

Als een van die voorwaarden wordt vervuld, dan eindigt Zweden, Slovakije of Spanje op de derde plaats in groep E en wordt dat land de tegenstander van België op zondag 27 juni in Sevilla.