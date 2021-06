Duitsland flirt met uitschakeling na 90 minuten afzien tegen Hongarije

Duitsland - Hongarije in een notendop:

Samenvatting Duitsland - Hongarije (2-2)

Szalai zorgt voor sensatie in München

Sensatie dus in München, de Duitsers moesten plots vol aan de bak. Tien minuten na de openingsgoal zette Hummels zijn foutje bijna recht op een hoekschop, maar zijn kopbal strandde op de lat. Ook Ginter liet het eerherstel liggen toen hij van dichtbij op Gulacsi besloot.

De toon leek gezet voor een Duitse overrompeling, maar die bleef uit. Meer zelfs, na amper 11 minuten kregen de Duitsers bovenop de regen ook nog eens een koude douche. Hummels en Ginter lieten zich kinderlijk in de luren leggen op een gemeten voorzet van Sallai en Adam Szalai gaf Neuer het nakijken: 0-1.

Veel commotie in de aanloop naar deze wedstrijd rond het UEFA-verbod om de Allianz Arena in de regenboogkleuren te verlichten. Ook de hemel huilde mee, de regen gutste naar beneden toen Kimmich al na enkele minuten Gulacsi aan het werk zette.

Verrassing! Szalai kopt Hongarije na 11 minuten op 0-1

Goretzka redt het vel van de Duitsers

Ook na de rust kregen de Duitsers de motor niet aan de praat. Een flauw afstandsschot van Havertz, meer was het niet. Hongarije kon zelfs af en toe tegenprikken op stilstaande fasen. Neuer moest een indraaiende vrije trap van Kleinheisler wegboksen en zag hoe een vrijschop van Sallai de buitenkant van de paal likte.

In Boedapest was Portugal langszij gekomen tegen Frankrijk en dus was Duitsland virtueel uitgeschakeld. Maar net dan stak Gulacsi de Duitsers een handje toe op een vrije trap van Kimmich. De doelman graaide naast de hoge voorzet en zo kon Hummels de bal voor het lege doel koppen, waar Havertz voor de 1-1 zorgde.

Opluchting bij de Duitsers, maar de gelijkmaker stond amper op het scorebord of de Mannschaft liet zich weer ringeloren. Szalai werd niet onder druk gezet en mocht Schäfer lanceren. Die werd ook al niks in de weg gelegd en kopte Hongarije weer op voorsprong.

Duitsland speelde plots weer met het mes op de keel en flirtte met de uitschakeling. Kroos mikte in de slotfase een uitstekende kans op de 2-2 nog rakelings voorlangs, maar enkele minuten later weerklonk er dan toch een zucht van opluchting door de Allianz Arena. Een schot van Werner werd nog afgeblokt, maar in de herneming trof invaller Goretzka wél raak.

De Duitsers gaven het dit keer niet meer uit handen en stootten als tweede in de groep des doods door naar de 1/8e finales. Daarin nemen ze het volgende week dinsdag op tegen Engeland. Voor Hongarije is het EK voorbij.