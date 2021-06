4 goals, 3 penalty’s en 2 tevreden landen: Frankrijk en Portugal met draw naar 1/8e finales

Portugal - Frankrijk in een notendop:

Een terechte en een twijfelachtige strafschop kleuren de eerste helft

Frankrijk was van slag en kreeg geen antwoord geformuleerd. Ze hadden hulp nodig en die kwam er ook, zij het uit onverwachte hoek. Wanneer Mbappé in een sprintduel zijn schouder tegen die van Semedo zette, ging de Fransman veel te makkelijk neer. Niemand zag er een strafschop in, behalve scheids Mateu Lahoz. Ook Benzema miste niet en zo kon Frankrijk opgelucht ademhalen.

De wedstrijd zat dus goed op slot en het was zoeken naar een speler met de juiste sleutel. Dat bleek Lloris, maar wel met een Portugees exemplaar. Met een welgemikte boks mepte hij Danilo tegen het canvas. Strafschop voor Portugal en dat is een koud kunstje voor Cristiano Ronaldo. De vedette bij uitstek trapte de bal net niet door de netten, 1-0.

Vooraf werd gevreesd voor een defensieve aanpak langs beide kanten en die vrees werd bewaarheid. Mbappé leek dat scenario even te gaan herschrijven met zijn typerende versnelling, maar zijn overhaaste schot werd goed gepakt door Patricio. Niet dat het veel uitmaakte, want de herhaling deed buitenspel van de Fransman vermoeden.

Ronaldo en Benzema slaan toe in de eerste helft

Ronaldo’s recordgoal levert hem een duel tegen de Rode Duivels op

Frankrijk had duidelijk moed geput uit de strafschop in geschenkverpakking en ging vlak na de rust meteen op en over Portugal. Benzema glipte door de buitenspelval en klopte Patricio met een overhoeks schot: paal binnen. Op dat moment was Portugal zowaar laatst omdat ook de Hongaren op voorsprong stonden in Duitsland.

Ronaldo en co moesten de jacht op de gelijkmaker weer openen, maar erg lang moesten ze daar niet op jagen. Wanneer Ronaldo de achterlijn haalde werd zijn voorzet eerst afgeblokt door Koundé, die de tweede poging ongelukkig tegen de arm kreeg. Zo ging de bal weeral op de stip en met een kopie van zijn eerste elfmeter hing Ronaldo de bordjes weer in evenwicht.

Een recordgoal voor Ronaldo, die nu net als de Iraanse recordhouder Ali Daei 109 scoorde voor zijn nationale ploeg. Daar zou het ook bij blijven, want het spel verwaterde helemaal. Patricio moest nog een geweldige pegel van Pogba uit zijn doel ranselen, maar daarna was het lang aftellen tot het laatste fluitsignaal.

Duitsland maakte in extremis nog gelijk tegen Hongarije, waardoor Portugal nog van plek 2 naar de 3e stek tuimelde. Dat is voldoende om door te stoten naar de 1/8e finales, waar Ronaldo de degens kruist met Romelu Lukaku en de andere Rode Duivels. Ook Frankrijk en Duitsland krijgen als nummers 1 en 2 een ticket voor de volgende ronde.