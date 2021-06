Ook dokter weet niet wat er scheelt met Tim Wellens: "Extra vervelend"

"We hebben ook een nieuwe coronatest gedaan. Ook die bleek negatief te zijn. Momenteel tasten we in het duister wat de oorzaak is van zijn vermoeidheidsgevoel."

Net als vorig jaar zal Tim Wellens niet deelnemen aan de Tour de France. "De wattages, nodig om goed te presteren in de Tour, kan ik momenteel niet trappen. Ik weet zelf nog niet wat de reden is", zegt de 30-jarige renner van Lotto-Soudal.

"Hij is enorm ontgoocheld"

"Alles verliep volgens plan. Er was geen enkel flikkerlicht dat er een probleem zou zijn. Er kunnen 101 oorzaken zijn van zo'n probleem. Dat proberen we nu uit te vissen. Is het puur een probleem van conditie of is het oververmoeidheid?"

Hoe reageerde Wellens zelf op de teleurstelling? "Hij is enorm ontgoocheld. In de Dauphiné was hij heel enthousiast en gedreven. Hij was helemaal klaar om de Tour te rijden."

"Hij is zich mentaal al aan het voorbereiden op andere doelen in het najaar. Zo professioneel is Tim wel om die klik meteen te maken. De Vuelta en de BinckBank Tour zijn doelen die hij nu voor ogen heeft."