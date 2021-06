Tim Wellens moet passen voor het BK en de Tour: "Ik kan de wattages niet trappen"

"Het is een verstandige beslissing om niet te starten in de Tour", aldus algemeen manager John Lelangue. "In de Tour is er geen tijd om de kat uit de boom te kijken. Het seizoen is overigens nog helemaal niet voorbij voor Tim. Kijk maar naar wat hij vorig jaar nog realiseerde in de Vuelta. Het belangrijkste voor ons is dat Tim snel weer de oude wordt."