Makelaar Castagne: "Als blessure 3 centimeter hoger was, kon carrière voorbij zijn"

Een routineklus was het allerminst. "De chirurg zette Timothy zelfs bewust als laatste op zijn agenda, omdat hij wist dat het lang kon duren", aldus Mélon. "Normaal zou het het 2 tot 4 uur duren, maar uiteindelijk werd het meer dan 6 uur."



"Alle losse stukjes bot rond het oog moesten opnieuw goed gezet worden. Er zijn ook 6 metalen plaatjes rond de oogkas gezet. Timothy moet het nu 15 dagen rustig aan doen. En nadien nog 4 weken alle contact vermijden."

Een zware klap voor de Rode Duivel, die zo het volledige EK mist. Al had de balans nog véél erger kunnen zijn. "Als de blessure 3 centimeter hoger was geweest, kon de carrière van Timothy voorbij zijn. Dan was er een groot risco op neurologische schade."

"Het was dan ook een enorm zware klap. Beide spelers botsten op volle snelheid tegen elkaar. Een botsing met de wagen is ook totaal verschillend aan 50 of 120 per uur."

Bij de Duivels zijn ze hun onfortuinlijke ploegmaat overigens nog niet vergeten. Bondscoach Roberto Martinez verklaarde dat "we lang genoeg in het toernooi moeten blijven, zodat Timothy zeker op bezoek kan komen."

Mélon lacht: "Het zou Timothy én de ploeg ongetwijfeld veel deugd doen. Nu is het hopen dat België minstens de halve finale haalt."