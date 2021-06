Vanzeir en Union starten voorbereiding op 1A: "Geen schrik voor degradatie"

Union heeft in zijn voorbereiding op komend seizoen de trainingen hervat. Na 48 jaar maakt de traditieclub uit Brussel opnieuw zijn opwachting op het hoogste niveau. "We willen onze filosofie van vorig seizoen behouden", zegt trainer Felice Mazzu.

Voor de huidige landskampioen uit 1B, Union, zit de rustperiode erop. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn vandaag van start gegaan. Zo staat er morgen al een oefenwedstrijd tegen Bergen op het programma.

Dante Vanzeir, de topscorer van vorig seizoen in 1B, heeft zin om ook in 1A te schitteren. "Ik heb geen schrik voor de degradatie. Ik ben er zeker van dat we op een veilige plaats in het klassement zullen staan om niet te degraderen. Alles wat we hogerop in het klassement meenemen, is bonus. We moeten ons vooral niet te veel druk opleggen."

Felice Mazzu: "We wachten nog op versterking"

Naast Vanzeir heeft ook Felice Mazzu een groot aandeel gehad in de promotie van Union. Vorig jaar won de club 22 van de 28 wedstrijden. Met Mazzu heeft Union bovendien een trainer die het klappen van de zweep kent in 1A.

"De bedoeling is om dezelfde filosofie te behouden als vorig jaar. Dat wil zeggen zo aanvallend mogelijk", zegt Mazzu.

De trainer van Union wacht wel nog op enkele versterkingen. "De club is ermee bezig en ik vertrouw ze volledig. We gaan nu eenmaal naar een competitie waar de tegenstanders een ander niveau hebben."

We moeten een evenwicht vinden tussen vertrouwen en arrogantie Felice Mazzu

"We moeten een balans vinden tussen vertrouwen en arrogantie. Als we arrogant worden, gaan we onszelf veel pijn doen. Trots zijn op wat we bereikt hebben, maar met de voeten op de grond blijven. Als dat lukt, kunnen we een mooi seizoen spelen."

Met het oog op 1A haalde Union al wat versterking in huis. Zo moet de 25-jarige Bart Nieuwkoop ervaring in de groep brengen. De Nederlander komt over van Feyenoord en speelde al in de Champions League. "Ik zie dit niet als een stapje terug. Ik hou van ambitieuze clubs die ergens voor staan. Union is zo een club", zegt Nieuwkoop.

Na 48 jaar afwezigheid opent Union het nieuwe seizoen tegen stadsgenoot RSC Anderlecht. Een week later volgt de confrontatie met landskampioen Club Brugge al.

Bart Nieuwkoop (links) en Dante Vanzeir (rechts) op de eerste training.

Bekijk de reportage in Het Journaal: