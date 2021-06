Hoe Axel Witsel aan recordsnelheid fit geraakte voor het EK

De pijnlijke grimas op het gezicht van de middenvelder toont meteen de ernst. Terecht. Het medische verdict is zwaar: een gescheurde achillespees - één van de zwaarste blessures in de topsport - waar je normaal 6 tot 7 maanden van moet revalideren.

Operatie bij wonderdokter Declercq

"Axel heeft me weggeblazen met zijn fysieke paraatheid", schuddebolde Jan Vertonghen. "Het is ongelofelijk hoe hij het gedaan heeft." En Dennis Praet: "Axel ziet er bijzonder scherp uit. Straf na zo’n zware blessure.”

Maar kijk, een kleine 5 maanden later staat Witsel al voor zijn comeback tegen Denemarken. Op het trainingsveld in Tubeke keken zijn collega-Duivels de voorbije weken al met grote ogen naar de fitheid van de middenvelder.

De gerenommeerde orthopedisch chirurg Geert Declercq behandelde er al meerdere topsporters met zware blessures. Ook Witsel wordt er geopereerd om zijn pees opnieuw te hechten. "De kwaliteit van de pees was goed", duidde Declercq vandaag tijdens een persconferentie. "Dat was een belangrijke voorwaarde."

Het verhaal van de comeback begint in het AZ Monica in Deurne. Niet het grootste ziekenhuis qua omvang, wel van reputatie.

Kamperen bij Maesschalck

Zodra het kan, trekt Witsel naar Lieven Maesschalck - de vermaarde topkinesist waar bijna alle Belgische topsporters revalideren. Begin maart slaat de Rode Duivel bijna letterlijk zijn tent op aan de praktijk "Move to Cure".

Witsel huurt een appartementje in de buurt en volgt ook een speciaal voedingsplan om het herstel te versnellen - alle beetjes helpen.

"We hebben het dag per dag bekeken", vertelde Maesschalck vandaag over het revalidatieplan. "Het was belangrijk om geen doelen te stellen. Je weet namelijk nooit wat de uitkomst gaat zijn."

"Bij Axel was dat ideaal, hij is mentaal een rustige kerel. We hebben gewoon targets op korte termijn gesteld - dag per dag, week per week en maand per maand."



Witsel werkt bikkelhard om de kracht in zijn achillespees terug te krijgen. Hij mist geen enkele sessie bij Maesschalck en gaat tot het uiterste - het zweet van de Rode Duivel is er ongetwijfeld verzwolgen in de vloer.

Maesschalck: "Witsel heeft veel opofferingen gemaakt - dat is ook een cruciale factor. Het geheim van een goeie revalidatie is dat er geen geheim is. Je moet gewoon hard werken."