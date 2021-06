Duivelsblog: Vertonghen traint niet mee, Chadli en Trossard spraken met pers

Ondanks de moeilijke coronasituatie trekken er toch Belgen richting Kopenhagen voor de wedstrijd tegen Denemarken. Een van hen is Michael Van der Steen van suppportersclub De Bemvoort in Pelt. Na Sint-Petersburg is Kopenhagen bestemming 2 van de EK-campagne van zijn club.

"We vertrekken vanavond", vertelde hij in De Wereld Vandaag. "Iedereen van ons is in orde om te gaan. We doen ter plaatse wel nog een test, voor de zekerheid. Donderdag kunnen we hopelijk dan de wedstrijd bijwonen. Dat mag voor al wie in de laatste 6 maanden gevaccineerd is."

Voelde hij zich in Rusland veilig in het stadion? "Ik heb me altijd veilig gevoeld. Mensen hebben het ook altijd zelf wat in de hand, wat voor situatie ze creëren. Voor onze trip naar Rusland was alles op voorhand heel duidelijk, voor Denemarken was er toch wat onzekerheid omdat ze lang met een strenge regeling zaten. Maar nu hebben we gelukkig zekerheid."