De Witte wijzigt strategie: "We vatten seizoen aan zonder ambitie kenbaar te maken"

Ivan De Witte beseft dat het een moeilijk seizoen is geweest voor AA Gent. "Spijtig genoeg hebben we allerlei toestanden meegemaakt. De coronacrisis, een pak geblesseerde spelers en enkele zeer spijtige beslissingen die genomen moesten worden."

"De club een elan geven dat er mag zijn"

"We gaan wel een goed seizoen spelen. Waar we de club een elan gaan geven dat er mag zijn. Ik hoef daar geen positie op te plakken."

Volgens De Witte is er in het tussenseizoen veel gewerkt geweest. "We zullen dit jaar een nieuw AA Gent zien. Innovatie en verfrissing zijn aan de orde. Hein is een coach die nooit stilzit, hij wil alsmaar verbeteren en is een motor die voortdurend draait."