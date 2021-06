Tielemans: "1e halfuur tegen Rusland was misschien mijn minste van het seizoen"

"Mijn eerste dertig minuten waren moeilijk en niet wat ik ervan verwacht had", was Tielemans eerlijk tegen de verzamelde pers. "Het waren misschien wel mijn minste minuten van het seizoen, dat zegt veel. De ideeën waren wel goed, maar de uitvoering kon beter. Er waren enkele fases waarbij ik mijn lichaam slecht gepositioneerd had om vooruit te spelen en enkele passen miste."

"De tweede helft liep het bij mij persoonlijk beter. Ik probeerde toen het minder ging weer in de wedstrijd te komen en de bal op te vragen. Ik heb geleerd om niet meer weg te zakken in een wedstrijd. Hoe meer ik de bal raak, des te beter ik me voel. Dat we met 3-0 gewonnen hebben, is ook goed voor het vertrouwen."

Had Tielemans last van zenuwen? "Neen, eigenlijk niet. Het enige dat meespeelde was het voorval van Eriksen. Dat is geen excuus. Op het veld probeer je er niet aan te denken."



"Ik ken hem persoonlijk niet, maar je wil zoiets niet zien gebeuren. Ik was naar die match aan het kijken en wou bij de rust naar onze meeting gaan. De wereld stopte 10 minuten met draaien. Ik was aan het bibberen op mijn hotelkamer in mijn eentje."

Donderdag spelen de Belgen tegen Denemarken. "Dat zal een rare match zijn, zeker voor de Denen. Ik heb ook een berichtje gestuurd naar Kasper Schmeichel, mijn ploegmaat, om hem te steunen."