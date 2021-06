Dit was de Duivelse dag: De Bruyne traint weer mee, Praet en Tielemans spraken met de pers

21:51

21 uur 51. Conditiecoach Gerets: "Een meerwaarde dat Witsel en De Bruyne hier gebleven zijn". "Ik denk dat het een meerwaarde was om Witsel en De Bruyne hier te houden", vertelt Johan Gerets, conditiecoach bij de Duivels. "Zo vermijden ze bijvoorbeeld vluchten. Dat is vooral voor Kevin belangrijk om die luchtdrukverschillen nog te vermijden." "En daarnaast is er het cardiovasculaire. De prikkels die ze opnieuw moeten krijgen om in die matchvorm te raken." "Er was ook een deel bij dat ze allemaal niet zo graag doen: het volumelopen. Ze hebben 6,5 en 8 kilometer gelopen. Dat is perfect het niveau waar we naartoe willen. Dus het was echt een meerwaarde om ze hier te houden." .