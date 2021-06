Praet: "Ik schrok op de training dat Witsel al zo'n hoog niveau haalt"

Dennis Praet speelde tegen Rusland een kwartier mee. "Ik moest proberen om de ploeg aan het voetballen te krijgen en bij balverlies werd ik de 3e man in het middenveld. We wilden geen tegengoal meer slikken. Dat is goed gelukt", blikte hij tevreden terug.

Bij zijn ploeg Leicester City beleefde hij een lastig seizoen. "Na mijn blessure heb ik niet veel meer gespeeld dus ik had wel wat schrik voor mijn plaats in de selectie. Maar ik heb zodra ik hier was een beetje extra gewerkt om in topvorm te raken. Daar had ik nood aan."

"Het gaat niet alleen om de basiself. Dat heeft Thomas Meunier ook laten zien. We moeten allemaal klaar zijn."

"De 5 wissels zijn misschien wel een voordeel voor de bankzitters. De goesting is heel groot om meer te spelen, maar ik ben al blij met mijn minuten. Het waren voor mij de eerste minuten op een groot toernooi."

Of mijn status in de ploeg wat veranderd is? "Ik krijg de laatste tijd toch wat speelminuten bij de nationale ploeg. Ik denk dat de bondscoach vertrouwen heeft in mij. Ik doe op training mijn uiterste best en ben blij met de kansen die ik krijg."