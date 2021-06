De week van de Rode Duivels: trainen en vliegen (maar geen kamp in St-Petersburg)

Gisterenavond maakte de persdienst van de Rode Duivels bekend dat het schema tussen de tweede en derde groepswedstrijd aangepast wordt.

België speelt donderdag (18 uur) in Kopenhagen tegen Denemarken, waarna het de maandag erop (21 juni om 21 uur) in Sint-Petersburg tegen Finland zal voetballen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om vrijdag rechtstreeks van Kopenhagen naar Sint-Petersburg te vliegen en daar een trainingskamp van drie dagen op te zetten. Maar die vlieger gaat niet op.

De Belgische selectie vliegt meteen na de wedstrijd in Kopenhagen terug naar België en reist pas daags voor het treffen met Finland naar Sint-Petersburg.

"Tijdens ons recente verblijf in Sint-Petersburg hebben wij ervaren dat een verblijf van enkele dagen in het buitenland in een hotel in een grote stad in coronatijden veel complexer en moeilijker is dan voorheen", zegt de KBVB.

"We zagen ons genoodzaakt om deze actie te ondernemen om onze spelers en staf te beschermen. De spelers zullen dus in Tubeke trainen, in een meer coronaveilige omgeving en met de best mogelijke trainingsomstandigheden."

"Aangezien Sint-Petersburg drie extra wedstrijden zal organiseren zal het trainingsveld in het Petrovski-stadion meer afzien, wat een sleutelrol zou kunnen spelen in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Finland."