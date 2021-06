"Van Denemarken-België toch mooi feest maken als hommage voor Eriksen"

"Ten eerste: het is onmogelijk om op een voorval zoals Christian Eriksen psychologisch te anticiperen", zegt Jef Brouwers, als sportpsycholoog verbonden aan onder meer de Rode Duivels.

"Want iedereen reageert op zo'n moment totaal verslagen. Het is een bom die inslaat, een feest dat in de vernieling geholpen wordt."

"Bij de Denen is er alvast meteen psychologische hulp ingeroepen. In zo'n geval probeert men de spelers samen de emoties te laten verwerken. Je zag op het veld al dat die spelers samen Christian Eriksen tijdens dit vreselijke moment beschermden tegen intieme indringers."

In die emoties werd beslist om het duel Denemarken-Finland toch voort te zetten.

Brouwers: "Ik denk dat het niet zo'n goeie oplossing was om verder te spelen. In zo'n korte tijd kun je zo'n voorval onmogelijk verwerken."

"Het was een droevige situatie. Iederen vroeg zich af wat er aan de hand was met Eriksen. Het is een zeer groot verdriet waarbij je gedachten alle kanten uitgaan."

Wat drijft die spelers om dan toch te spelen? "Een mengeling van heel veel zaken. Het kan bijvoorbeeld dat iemand beslist heeft om te spelen en op die manier alles zo snel mogelijk een plaats te geven. Maar dat is bij zo'n drama onmogelijk in zo'n korte tijd."