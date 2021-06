Meunier dient Franse analisten die Belgen "dikke nekken" noemen van antwoord

"We zijn nummer 1 van de wereld. Er zal een stevige ploeg nodig zijn om ons te kloppen." Die uitspraak van Meunier, meer was er niet nodig voor de Franse analisten om de Belgen eens met de grond gelijk te maken.

"De Belgen doen een beetje uit de hoogte, zoals gewoonlijk", vond de presentatrice. "Ze hebben een dikke nek", vond Johan Micoud, een ex-international in het magazine L'Equipe du Soir "Ze zullen snel thuis zijn om frieten te eten", voegde Gilles Favard eraan toe.

Het fragment was Thomas Meunier ook in de bubbel in Tubeke niet ontgaan. De Rode Duivel antwoordde op Twitter. "Een persoon die van niemand meer lijkt te houden dan van zichzelf. Die vaak over zichzelf praat, anderen belachelijk maakt en iedereen misprijst. Maar die eigenlijk kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is de paradox van het superioriteitscomplex."

De toon is gezet.