Cavendish looft Evenepoel en vergelijkt hem met Bradley Wiggins: "Eer om samen te rijden"

Cavendish spurtte gisteren in de laatste etappe van de Ronde van België naar de zege. Dat hij daarvoor hulp kreeg van de leider in het klassement, Remco Evenepoel, is de "Manx Express" zeker niet vergeten. "Ik hou van deze knul", begint Cavendish zijn lofrede op Instagram.

"Als sprinter gebeurt het niet vaak dat je met een echte klassementsman als ploegmaat rijdt. Wat nog zeldzamer is, is dat het iemand is die je met respect en waardigheid behandelt als sprinter."

"Als ze het beperkte werk dat je voor hen kan doen waarderen, kan je je niet voorstellen hoe belonend dat is. Maar als ze vast komen te zitten in de chaos van een massasprint en hun geloof in jou tonen door zichzelf in gevaar te brengen, dan is dat speciaal."