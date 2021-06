Cavendish breekt sprinthegemonie Ewan in Ronde van België, Evenepoel eindwinnaar

De slotrit in de Baloise Belgium Tour is een kolfje naar de hand geworden van Mark Cavendish. Na een perfecte lead-out haalde hij het nipt voor Tim Merlier. De eindzege van Remco Evenepoel kwam in de laatste rit op geen enkel moment in gevaar.

Snelle slotrit richting Beringen

Het stond in de sterren geschreven dat deze laatste rit in de Baloise Belgium Tour zou eindigen in een massasprint. Een dappere kopgroep van vijf renners trok er desondanks toch op uit. Met een gemiddelde snelheid van rond de 50 km per uur vlogen de renners richting het lokale parcours in Beringen. Een gesloten overweg zorgde even voor wat rust bij de renners, maar de voorsprong van de vroege vlucht klom nooit tot boven de 3 minuten. In het peloton hadden ze alles onder controle. Cyril Lemoine, een van de vluchters, nam nog een verkeerde afslag, maar maakte alsnog opnieuw de aansluiting met de kopgroep net voor de lokale ronde.

Deceuninck-Quick Step pakt de dubbel

Geen enkele renner uit de kopgroep kon in de drie resterende tussensprints leider Cédric Beullens nog van de troon stoten in het Super8 strijdlustklassement. Op 11 kilometer van de finish was het einde verhaal voor de vijf vluchters. Het peloton maakte zich op voor een massasprint. De treintjes van Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step namen het voortouw. In hun kielzog volgden onder meer Merlier, Ackermann, Groenewegen en Bouhanni. In de laatste kilometer had vooral Cavendish met Morkov nog een perfecte lead-out. In zijn wiel trok de Brit onder meer Merlier en Ackermann met zich mee. Ewan zat wat ver en niemand die de sprint van Cavendish kon beantwoorden. Merlier strandde op een zucht van de Brit en werd tweede. De derde plaats was voor Ackermann. Dubbel succes voor de mannen van Lefevere, want naast de ritzege stelden ze ook de eindzege van Remco Evenepoel veilig in deze Ronde van België.

De laatste kilometer en de vreugde bij Cavendish:

Evenepoel graait seconden weg in de Gouden Kilometer:

Mark Cavendish: "Als je achter Morkov zit, win je"

"Er stonden enorm veel sprinters aan de start van deze Ronde van België. Iedereen wil hier een overwinning pakken. We waren een beetje teleurgesteld na de derde rit toen we naast de ritzege grepen." "Vandaag zijn we er echt ingevlogen. Ik heb dit jaar nog niet met Morkov gereden, want normaal werkt hij met Bennett samen. Iedereen weet het, als je achter Morkov zit dan win je. Zo simpel is het." "Ik ben dolgelukkig. Mijn eerste Ronde van België en dan winnen met een Belgische ploeg." "Dat hele gedoe rond een eventuele deelname aan de Tour de France kwam niet van mij. Ook niet van Lefevere. Het was de media die erover begon." "We hebben met Sam Bennett de groene trui in ons team zitten. Het is maar logisch dat we eerst zien hoe het met hem loopt vooraleer we over iets ander gaan nadenken."

Remco Evenepoel: "Na alles doet dit ontzettend veel deugd"

"De laatste lokale ronde was wel heel hectisch, maar met de ploeg hebben we het perfecte laatste rondje gereden. Het is heel leuk dat Cavenish wint. Deze overwinning samen met de eindoverwinning is een droom om de week mee af te sluiten." "Het is voor mij een belangrijke overwinning. Na alles doet dit ontzettend veel deugd. Het is een teken dat we op de goede weg zijn." "Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft. Eerst al voor de Giro en nu voor de Ronde van België. Het heeft nog wat tijd nodig, maar alles komt zeker goed." "De BK's staan nog op mijn planning. Dan volgt er een stage. Of dat op hoogte zal zijn, weet ik nog niet. Op hoogte kan je minder intensief trainen dan op zeeniveau. Een stage met meer intensiteit is nu belangrijker voor mij en voordeliger voor de toekomst." "In juli vertrek ik dan naar Tokio."

Caleb Ewan: "Het was een matige sprint van mij"

"Het was heel hectisch met alle bochten op het lokale parcours. De sprint naar de finish was wel lang en recht, maar zo'n aankomsten vind ik de moeilijkste. Je weet nooit wie er nog achter jou komt en het kan er rommelig aan toegaan." "Op 800 meter van de aankomst geraakten we elkaar een beetje kwijt. Ik vond mijn sprint bovendien ook maar matig. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden over mijn Ronde van België." "In lange rechte aankomsten moet je de perfecte sprint rijden. Ik vind dat Cavendish dat prima gedaan heeft. Hij verdiende de overwinning." "Ik ben tevreden over mijn conditie. Het doel is nu om dit mee te nemen naar de Tour."

Rituitslag Rit 5 Rituitslag Rit 5 rit rit algemeen alg. naam ploeg resultaat 1 Mark Cavendish DQT 3:50:31 2 Tim Merlier AFC +0 3 Pascal Ackermann BOH +0 4 Dylan Groenewegen TJV +0 5 Nacer Bouhanni ARK +0 6 Bryan Coquard BBK +0 7 Sasha Weemaes SVB +0 8 Niccolò Bonifazio TDE +0 9 Caleb Ewan LTS +0 10 Danny van Poppel IWG +0 alles weergeven alles weergeven naam ploeg resultaat 1 Remco Evenepoel DQT 15:41:59 2 Yves Lampaert DQT +46 3 Gianni Marchand TIS +56 4 Finn Fisher-Black TJV +1:04 5 Ide Schelling BOH +1:08 6 Koen Bouwman TJV +1:08 7 Connor Swift ARK +1:12 8 Oscar Riesebeek AFC +1:13 9 Toon Aerts +1:13 10 Jasper De Buyst LTS +1:18 alles weergeven alles weergeven