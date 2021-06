Yellow Tigers kunnen tegen nummer 1 van de wereld niet opnieuw stunten

De eerste set draaide uit op een flinke pandoering. De VS won met 25-9. Dat konden de Yellow Tigers niet over zich heen laten komen, en in de tweede set verweerden ze zich veel sterker.

De VS moest zwoegen, maar pakte de set uiteindelijk toch met 26-24. België moest het wel doen zonder uitblinkster van de laatste wedstrijden Britt Herbots.

In de derde set werd het verschil tussen België en de VS opnieuw duidelijker. De Verenigde Staten wonnen met 25-20. Topschutter bij de Yellow Tigers was Silke Van Avermaet met 7 punten.

Zondag spelen de Tigers al opnieuw, dan is Turkije de tegenstander.