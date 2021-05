"Slechte" Yellow Tigers gaan kansloos onderuit tegen Duitsland

Het team van bondscoach Gert Vande Broek, 14e van de wereld, kon zijn sterke prestatie van gisteren tegen Rusland (FIVB-8) - toen ze de eerste 2 sets wonnen - niet evenaren. Integendeel, de Tigers waren niet op niveau.

Duitsland, de 12e van de wereld, dicteerde de wet en haalde uit met heel wat opslagdruk. De receptie van België had het lastig. De Tigers botsten ook op stevige blocks en een sterke defensie.

"Duitsland speelde goed, maar we moeten naar onszelf kijken", baalde Britt Herbots. "We speelden slecht."

"Ik ben erg teleurgesteld. We speelden enkele vriendschappelijke duels tegen Duitsland, waarbij we op een ander niveau acteerden. Vandaag toonden we niets."

De Belgen staan onderaan in het klassement met 1 punt. Ze krijgen nu enkele dagen rust, de volgende match is maandag tegen de Dominicaanse Republiek. "Voor die wedstrijd moeten we niet 100 procent zijn, maar 200 of zelfs 300 procent."



In totaal werken ze tot en met 20 juni 15 matchen af. De top 4 stoot door naar de halve finales.