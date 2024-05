LIVE La Vuelta Femenina: Peloton houdt de vluchters binnen schot, grijpen de punchers straks hun kans?

Bienvenido!

Na twee dagen klimmen laat het peloton de bergen achter zich. De voorlaatste etappe is met 138,6 km de op één na langste in deze Vuelta Femenina.



We hoeven geen schok in het algemeen klassement te verwachten, want de weg richting Sigüenza is grotendeels vlak. Een nieuwe kans voor de sprintsters zou je dan denken, maar niets is minder waar.



In de laatste 500 meter gaat het plots omhoog, met percentages tot 9%. Een verraderlijke finale dus. Wordt het voor de punchers, overleven de sprinters de steile puist of loopt er een derde hond met het been weg? Hier hoef je niets te missen!