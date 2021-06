Nations League: Japan is te sterk voor Yellow Tigers

België staat voorlopig 9e, de top 4 speelt de finaleronde. De Tigers mogen nu weer even rusten en vanaf vrijdag volgen Thailand, Italië en Canada als slotdrieluik.

In de 1e set zorgde vooral Marlies Janssens voor de Belgische punten (9), met 22 stuks voor de hele match. Britt Herbots nam die rol over in de volgende sets, goed voor 26 punten.

Zaterdag was nummer 1 van de wereld VS te sterk, gisteren Turkije en vandaag volgde een 3e nederlaag op een rij.

De Yellow Tigers boekten tot dusver 5 zeges in 12 matchen, waaronder enkele vooraanstaande: tegen olympisch kampioen China en Europees en wereldkampioen Servië.

Voorbereiding op EK

Vorig jaar werd de Nations League geannuleerd vanwege de coronapandemie. In deze Nations League zijn de Belgische vrouwen een van de "challenger teams", net als Polen, Canada en de Dominicaanse Republiek. Ze zijn dus niet verzekerd van deelname.

Maar in deze editie is er uitzonderlijk geen degradant, waardoor de Yellow Tigers er in 2022 ook zeker bij zullen zijn.

In 2018 eindigde België in de eerste editie als dertiende, een jaar later misten ze als zevende maar nipt de finaleronde die destijds met zes werd afgewerkt.

Na de Nations League volgt voor de Yellow Tigers komende zomer nog het EK (18 augustus-4 september).