Courtois met kwinkslag: "Spelen in nieuw stadion in Brussel was leuker geweest"

"Plezant. Ook al zullen het vooral Russische supporters zijn. Het was leuker geweest om in een nieuw stadion in Brussel te spelen."

Nog beter dan op WK

De Belgen speelden 5 jaar geleden hun laatste EK-match tegen Wales. “Maar dit is geen revanche”, begon Thibaut Courtois op de persconferentie. “Dit is een nieuw toernooi en we willen zo ver mogelijk geraken."



"Of EK-winst een must is? Dit is een ploeg die wil winnen. Dus natuurlijk willen we de finale spelen en winnen, maar we mogen niet te ver vooruit kijken. We moeten eerst morgen winnen en dan groeien in het toernooi. De weg naar een titel is lang."



"Het is ook niet vanzelfsprekend om een EK te winnen. Er zijn veel goeie landen. In ons hoofd is het alleen de titel die telt, maar het kan altijd dat je op een ploeg botst die beter is."