De vraagtekens voor Martinez: "Doku is klaar om te spelen, defensie ligt nog niet vast"

"We zijn enthousiast", begon Roberto Martinez het persmoment. "Als je het vliegtuig opstapt, besef je dat het toernooi echt bijna begint. Iedereen is gefocust op zijn taak. We willen morgen genieten op het veld."

"We kennen Rusland goed. De ploegen hebben niet veel geheimen meer voor elkaar. Rusland is een ploeg met veel ervaring. Ze kunnen ook op verschillende manieren spelen. Ik denk dat we er klaar voor zijn."



Zijn er nu meer verwachtingen rond de ploeg dan drie jaar geleden? "Misschien wel. Er zijn ook meer neutrale fans die ons volgen, maar deze ploeg is ervaren genoeg om met die verwachtingen om te gaan."

"De eerste match is lastig en morgen in Rusland wordt het een echte test. De twee ploegen kennen elkaar ook goed. Met welke verdediging ik ga spelen, dat beslis ik pas na de laatste training. De 5 verdedigers zijn klaar."

Het vraagteken is vooral, wordt het Vermaelen of Denayer? “Elke speler is anders, maar voor de ploeg zal het niet veel veranderen. Ze lezen beiden het spel goed, ze zijn goed aan de bal en ze communiceren goed. Het zijn moderne centrale verdedigers. Maar we spelen 3 matchen in 11 dagen dus we willen frisse spelers gebruiken.”

En wordt het Jeremy Doku in plaats van Dries Mertens? "Jeremy Doku is klaar. Je moet niet naar zijn leeftijd kijken. Hij is 19, maar hij is als voetballer ouder. Hij heeft stappen gezet sinds zijn introductie. Hij kan starten en scoren. Maar het gaat in dit toernooi niet over wie mag beginnen, er zijn 5 wissels, het gaat erom dat ze klaar moeten zijn wanneer ze mogen spelen."