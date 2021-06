De groepen op het EK: "Portugal is Frankrijk light, Turkije is een dark horse"

Dat de Rode Duivels in de groepsfase van het EK Rusland, Denemarken en Finland ontmoeten, is stilaan parate kennis. Maar welke affiches krijgen we in de andere poules en hoe zijn de waardeverhoudingen? In onze special van De Tribune nemen Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana u bij de hand.

Groep A

Onze commentatoren: "Italië was er op het WK niet bij, maar alleen al voor hun volkslied zouden ze een wildcard moeten krijgen. Zij profiteren van het jaar uitstel, want ze zijn gegroeid. Ze zijn medefavoriet. Enig minpunt: Ciro Immobile is een goeie spits, maar niet echt bij de nationale ploeg." "Over Turkije wordt dan weer gezegd dat het het beste Turkije sinds 2002 is. De Turken worden geciteerd bij de dark horses. Turkije-Italië, dat wordt een zeer boeiende openingswedstrijd. In de kwalificatiecampagne haalden de Turken overigens 4 op 6 tegen Frankrijk, al is dat eigenlijk irrelevant, want we spreken over matchen van juni en oktober 2019."

Groep C

Onze commentatoren: "Er is nu toch weer een beetje optimisme in Nederland, weliswaar op basis van de 3-0 tegen Georgië in de uitwuifwedstrijd. Een slecht elftal kun je dit Oranje toch ook niet noemen?" "Er wordt veel gezegd over de 3-5-2 van Frank de Boer. Louis van Gaal werd op het WK van 2014 net niet opgerookt op de brandstapel voor die keuze, maar hij haalde wel de halve finales." "Er wordt overigens te weinig krediet gegeven aan Memphis Depay. Haal hem weg en dan is dit een matig elftal. Dan winnen ze zelfs hun groep niet." "Of Nederland bij de Rode Duivels nog altijd een vervelend gevoel oproept? Geen enkele Rode Duivel denkt: oelala, met Nederland hebben we in het verleden vaak problemen gehad. Deze zelfbewuste wereldvedetten worden niet uit hun lood geslagen door Nederland."

Groep D

Onze commentatoren: "Engeland beschikt over de meest talentvolle generatie sinds lang. Enig probleem: er is heel veel talent, maar niet elke positie is afgedekt. Die van de rechtsachter wel, maar je kunt je vragen stellen bij de doelman en de centrale middenvelders." "Het is een prachtige selectie, maar zonder ervaring en métier. Maar al die opties kunnen ook zeer handig zijn: het belangrijke verschil met de vorige kampioenschappen is dat je 5 wissels kunt doorvoeren, zelfs een 6e bij verlengingen. Dat is de helft van je elftal. Weelde kan dus belangrijk zijn." "Naar het WK in Rusland is Engeland zonder verwachtingen gegaan, maar daar ging het erg goed. Dat is nu veranderd: de druk zal gigantisch zijn, ook met de thuismatchen op Wembley. Zijn ze klaar om daar mee om te gaan?" "Noteer ook de match tussen Schotland en Engeland: daar kijken de Schotten bij manier van spreken al 150 jaar naar uit. De Schotse bondscoach speelt goed in op wat zijn ploeg kan en dat is niet zoveel. Maar denk aan het EK van 1988, waar Ierland met 0-1 van Engeland won. De Schotten willen zo'n moment creëren voor zichzelf."

Groep E

Onze commentatoren: "De finale is te hoog gegrepen voor Spanje, maar in de oefenmatch tegen Portugal (0-0) waren ze heel erg goed. Het is gewoon een aantrekkelijke ploeg die iets moet goedmaken na dat mislukte WK, al was dat toernooi onmogelijk door het verhaal met bondscoach Julen Lopetegui." "De voorbereiding is natuurlijk verschrikkelijk verstoord door de coronabesmettingen. Ze waren Sergio Ramos al kwijt, nu met Sergio Busquets ook hun andere aanvoerder." "Ze moesten een oefenmatch laten schieten en ze missen een trainingsweek. Dat zal een rol spelen. Maar als je kijkt naar hun elftal, dan zie je een uitgebalanceerde ploeg. Er zijn veel spelers die met een goed gevoel naar dit EK trekken." "Een kanttekening: spitsen als Alvaro Morata en Gerard Moreno hebben fraaie statistieken, maar dat scorend vermogen tonen ze enkel bij hun clubs en niet bij Spanje. Er is niemand om het echt af te maken. Maar dat is de rode draad: veel landen hebben te weinig scorend vermogen."

Groep F

Onze commentatoren: "Je kunt de sterkte van een ploeg afleiden aan wie niet meegaat: 9 spelers van het WK zijn er niet bij en Frankrijk kan ook jongens zoals Dayot Upamecano thuislaten." "Er is maar één ploeg die je kunt bestempelen als dé te kloppen ploeg en dat is Frankrijk. Zeker na de upgrade met Karim Benzema. Wees er maar zeker van dat bondscoach Didier Deschamps dat zeer goed heeft besproken met de belangrijke spelers." "Portugal is eigenlijk Frankrijk light. Ze hebben ook veel keuze, maar er zijn meer pijnpunten. Krijgen ze ook alle toppers in één ploeg? Joao Felix lijkt voorlopig het kind van de rekening voorin." "Fernando Santos is een saaie coach. Vergeet niet: Portugal is de uittredende kampioen, maar won geen enkele match op dat vorige EK, op de finale na. Pragmatisme en efficiëntie is hun sleutel." "Bij Duitsland zijn er dan weer te veel problemen achteraan om een grote rol van betekenis te spelen. En veel zal bepaald worden door de sfeer rond de bondscoach. Joachim Löw vertrekt straks, maar is toch blijven zitten en heeft nu ook Thomas Müller teruggehaald... Er is veel doemdenkerij." "Ja, dit is de groep des doods, maar Portugal speelt eerst tegen Hongarije. Als zij winnen en Frankrijk en Duitsland laten in hun eerste onderlinge duel al iets liggen, dan denken zij misschien: oei... Maar toch is het best mogelijk dat de 3 toplanden doorstoten. 5, 5, 5 en 0 punten, dat is een mogelijkheid. Is het dan wel echt de groep des doods?

