PSG-voorzitter is stellig: "Kylian Mbappé blijft bij de club"

Kylian Mbappé, afgelopen seizoen goed voor 42 doelpunten in alle competities, heeft een contract bij PSG tot juni 2022. De voorbije weken werd in enkele media gespeculeerd over een vertrek van Mbappé naar Real Madrid deze zomer.

"Ik zal duidelijk zijn, Mbappé blijft in Parijs", reageert voorzitter Nasser Al-Khelaifi in L'Équipe. "We zullen hem nooit verkopen en hij zal nooit gratis vertrekken. Hij heeft alles wat hij nodig heeft in Parijs."



"Waar moet hij heen? Welke club kan vandaag de dag concurreren met de ambities van PSG? Dit is Parijs, dit is zijn land en het is zijn missie hier te voetballen om de Ligue 1, zijn land en de hoofdstad te promoten. We zullen spoedig een nieuw contract met hem overeenkomen."



PSG won dit seizoen alleen de Franse beker. De club moest de landstitel afstaan aan Lille en werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League door Manchester City.