Willems verwacht veel van nationale selectie: "Finale moet Kopecky liggen"

Op een lastig parcours met een handjevol grindwegen mogen Lotte Kopecky, Valerie Demey, Marith Vanhove, Ellen Feytens, Alicia Franck en Jinse Peeters de Belgische driekleur verdedigen.

"Wij hebben met de ploeg een schitterende Thüringen Ladies Tour achter de rug. Ik denk dat we morgen weer mogen uitkijken naar een sterke Lotte Kopecky en Valerie Demey. ", begint bondscoach Ludwig Willems.

"Ik meen dat deze eerste editie van Dwars door het Hageland wel iets voor Lotte is", gaat hij verder. "Het is een speciale koers over een pak grindwegen."

"Ik verwacht dat Kopecky wel haar zinnen heeft gezet op de zege zaterdag. Met haar veldritervaring heeft ze een mooie troef achter de hand."