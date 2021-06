Nu al stormpje rond de bondscoach: Nederland trekt opvallend nederig naar EK

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de 7 grote concurrenten van de Rode Duivels in evenveel vragen en antwoorden. Wie zal de spotlights opeisen? Had het jaar uitstel een grote impact? En wat verwachten de experts? Vandaag doorgelicht: Nederland, na 7 jaar eindelijk nog eens ondergedompeld in de Oranje-gekte.

Wie wordt de man op de voorpagina’s?

Memphis Depay is de leeuw van Oranje. Luid brullend op het veld én ernaast, waardoor iedereen in Nederland er een uitgesproken mening over heeft. Over zijn voetballende kwaliteiten bestaat geen twijfel. Individuele klasse gekoppeld aan efficiëntie. Een vechter ook. Door een kruisbandblessure zou hij normaal het EK van vorige zomer missen, maar door een indrukwekkende revalidatie klopte hij alle medische prognoses. Overbodig om te benadrukken hoe gemotiveerd hij is om zich te tonen. Voorkwam deze week al een nederlaag tegen Schotland met twee goals. En ruilt na deze zomer wellicht Lyon voor Barcelona. Wordt dit de zomer van Depay?

De leeuw staat letterlijk op zijn rug: Memphis Depay wil brullen op het EK

Welke toekomstige ster kent u nog niet?

De zoveelste diamant uit de talentenfabriek van Ajax: Ryan Gravenberch. Op zijn 19e leidde de spelmaker de Amsterdammers naar de Nederlandse titel. Is tactisch en technisch veel matuurder dan de leeftijd op zijn paspoort doet vermoeden. Maakte in maart zijn debuut voor het Nederlands elftal. Een basisplaats op het EK komt wellicht nog te vroeg door de enorme concurrentie op het middenveld van Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, maar hij kan zomaar de joker van de ploeg worden.

Wat was de impact van het coronajaar uitstel?

Hoeveel er op één jaar tijd kan veranderen? Veel, tot spijt van gans Nederland. Misschien wel het land dat het zwaarst getroffen is door het verplaatste EK. Twaalf maanden geleden was de sfeer rond de nationale ploeg nog euforisch. Alleen zorgde het vertrek van de grote bezieler Ronald Koeman, die zijn droomjob bij Barcelona aangeboden kreeg, voor een omslag. Een enorme domper voor Oranje. Rond de figuur van zijn vervanger Frank de Boer hangen veel meer twijfels. Onder de ex-coach van Ajax haalde Nederland tot dusver wisselvallige resultaten. En vooral tijdens deze voorbereiding scoort De Boer slechte punten. Zo vergiste hij zich al meermaals in de namen van zijn spelers - slecht voor de perceptie - en was er ook een soap rond doelman Jasper Cillessen. De nummer 1 van Oranje werd na een positieve coronatest zomaar uit de EK-selectie gezet.



Volgens ingewijden omdat de keeper niet populair is in de kleedkamer. Achteraf haalde de doelman dan ook snoeihard uit naar De Boer.

U merkt het: nog voor het EK begint het bij Nederland al een beetje te stormen. Een storm die ze dan ook nog eens moeten zullen overleven zonder steunpilaar Virgil van Dijk, die revalideert van een zware knieblessure. Daarnaast kende Donny van de Beek - belangrijk voor dit Oranje - een ellendig debuutseizoen bij Manchester United.

Frank de Boer begint met zorgen aan het EK.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Freek Jansen - Journalist bij AD “Weet je, normaal zijn Nederlanders altijd heel chauvinistisch. En denken we elk toernooi wel even te zullen winnen. Dat leeft op dit moment helemaal niet. Het heeft er natuurlijk mee te maken dat we ons voor het eerst sinds 2014 weer konden kwalificeren. Veel kinderen gaan hun eerste grote toernooi meemaken.”

Alles wat meer is dan een plek in de kwartfinales is fantastisch voor dit elftal. Freek Jansen

“Er is gepaste bescheidenheid. Een plek in de kwartfinales is een realistisch doel. Alles wat meer is, zal voor Oranje fantastisch zijn.” “Aanvallend is het beperkt, op het middenveld is het niveau redelijk. En de verdediging is wellicht onze beste linie. Maar het is niet zo dat we daarmee tot de beste 4 landen van Europa horen.”

Met welk weetje kunt u uitpakken bij vrienden?

De eerstvolgende familie-etentjes bij de familie De Boer worden misschien wat ongemakkelijk. De bondscoach koos er namelijk voor om zijn schoonzoon Calvin Stengs thuis te laten.



Nochtans was de flankaanvaller van AZ er de vorige interlandperiodes steeds bij. Maar Stengs, die een relatie heeft met Beau de Boer, kende een minder seizoenseinde. Enkele dagen na de bekendmaking van de selectie moest Stengs trouwens al langs bij De Boer, die een feestje gaf voor zijn 51e verjaardag. “Maar ik ben niet zo lastig hoor", lachte Stengs daarover. "Wij hebben gewoon zijn verjaardag gevierd. Natuurlijk ging het over de nationale ploeg, maar het is niet alsof we over mijn "ding" spreken."

Wat is de link met de Rode Duivels?

Vrienden sinds hun twaalfde. Romelu Lukaku heeft een bijzondere band met Nederland-spits Memphis Depay. De twee kennen elkaar al sinds hun 12e, toen ze beiden furore maakten op dezelfde jeugdtoernooien. De jongste jaren zoeken de twee ex-spelers van Manchester United elkaar ook op tijdens vakanties. En toen Depay een zware knieblessure opliep, vierde Lukaku zijn eerstvolgende doelpunt met het kenmerkende zegegebaar van zijn Nederlandse maatje. Uiteraard zijn beide nationale elftallen ook door de geschiedenis met elkaar vervlochten. Liefst 127 keer stond al een “Derby der Lage Landen” op het programma. De balans: 41 zeges voor België, 55 stuks voor Nederland en 31 keer een gelijkspel. De laatste confrontatie was een vriendschappelijk duel in oktober 2018. Mertens bracht de Duivels vroeg op voorsprong, Danjuma (ex-Club) zorgde nog voor het halfuur voor de 1-1. De bezoekers waren het dominantst in het Koning Boudewijnstadion, maar scoren lukte niet.

Dries Mertens na zijn doelpunt tegen Nederland in 2018.

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

Bondscoach Frank de Boer gaf eerder wel aan dat Nederland mogelijk in een 5-3-2 zal spelen. Al gaf zijn selectie tussen de lijnen aan meer open te staan voor de vertrouwde 4-3-3.