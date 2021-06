FC De Criminelen, boek over voetballers en misdaad: "Niets verzonnen!"

Een gruwelijk voorbeeld van zo’n stoot is de Braziliaanse doelman Bruno de Sousa. “Hij speelde bij de topclubs in Brazilië en stond op het punt voor Barcelona te tekenen, toen hij een minnares zwanger maakte."

Die onfortuinlijke Colombiaan maakte een owngoal op het WK 94 en werd daarom vermoord – of hoe dat nu precies in elkaar zat, dat lees je in het boek. “En van de minder bekende voetballers selecteerde ik de allerstrafste stoten.”

Houtman verzamelde verhalen van voetballers die tijdens of na hun carrière in de criminaliteit zijn beland of er als slachtoffer bij betrokken geraakten.

Andres Escobar, vermoord door een owngoal? Lees in het boek hoe het precies in elkaar zat.

Scheermesje in de handschoen

De “graad van misdaad” in het boek varieert heel sterk. Zo is er het verhaal van de Chileen Roberto Rojas, nog een doelman. “Hij moest met Chili een WK-kwalificatiematch spelen in en tegen Brazilië."

"Het geloof in de eigen kansen was niet groot en daarom bedacht hij een snood plan. Tijdens de match verwondde hij zichzelf met een scheermesje dat hij in zijn handschoenen had verstopt."

"Zo wilde hij doen uitschijnen dat hij was geraakt door een vuurpijl van de Braziliaanse fans, in de hoop dat Chili de match dan voor de groene tafel zou winnen. Maar hij werd ontmaskerd.”