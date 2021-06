Collega-voetballers kiezen Lewandowski tot beste van Bundesliga

Lewandowksi scoorde 41 keer in de competitie de voorbije jaargang en had zo weer meer dan zijn aandeel in de titel van Bayern München, dat voor de 9e keer op een rij kampioen is. De Pool is er sinds 2014 en vierde elk jaar de titel.

Met 41 goals in 1 seizoen verbeterde Lewandowski het record van Gerd Müller, die 40 keer voor Bayern scoorde in 1971-1972.



De verkiezing was duidelijk: Lewandowski kreeg 75,9 procent van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam. Hij haalde het voor Dortmund-spits Erling Haaland (7,1%) en ploegmaat Thomas Müller (3,5%). Het is na 2013, 2017, 2018 en 2020 al de vijfde keer dat de Pool deze trofee krijgt.

De prijs voor beste coach ging naar de Oostenrijker Adi Hütter, die Frankfurt naar de vijfde plaats loodste. De 17-jarige Engelsman Jude Bellingham (Dortmund) werd verkozen tot beste nieuwkomer.