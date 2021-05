Robert Lewandowski doet het: hij scoort in slotminuut recordgoal 41

Er stond niets meer op het spel voor Bayern München tegen Augsburg en dus konden de bijverhalen de schijnwerpers opeisen. Een daarvan was het afscheid van David Alaba. De Oostenrijker verlaat Bayern.

Het was ook uitkijken of Lewandowski voor de 41e keer (in 29 matchen) kon scoren dit seizoen. De Pool miste heel wat kansen, maar in de slotminuut was het toch raak. Hij was goed gevolgd en werkte een rebound in doel voor de 5-2-eindstand.

"Ik had liever wat vroeger gescoord", kon Lewandowski lachen na de match. "Ik kan niet beschrijven wat ik nu voel. Wanneer je 90 minuten lang probeert te scoren en het lukt eindelijk met het laatste schot van de match, dan voelt dat ongelooflijk. Dit is zeker een hoogtepunt uit mijn carrière."

Op de vorige speeldag had de goalgetter het record van Gerd Müller (40 goals) uit 1971-1972 al geëvenaard, maar dankzij zijn goal tegen Augsburg is Lewandowski nu alleen recordhouder. Hij scoorde in zijn laatste 10 competitiematchen.