Peter Genyn snelt opnieuw naar de Europese titel op de 200 meter (T51)

In 39"01 bleef de 44-jarige Peter Genyn, wereldrecordhouder op de afstand (36"62), de Fin Toni Piispanen (39"57) en de Portugees Helder Mestre (46"45) voor.

Het is de vijfde Europese titel voor Genyn. Op de 200 meter was hij de titelverdediger en in 2018 won hij in Berlijn ook de 100 meter. In 2016 was hij in Grosseto de beste op de 100 en 400 meter.

De Antwerpenaar heeft ook vijf wereldtitels op zijn palmares en is paralympisch kampioen op de 100 en 400 meter.

Voor de Belgische delegatie in Bydgoszcz is het de tweede medaille. Léa Bayekula pakte brons op de 100 meter (T54).