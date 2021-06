EK para-atletiek: Léa Bayekula schenkt België een eerste medaille

"Ik ben heel blij om te zien dat het werk loont, ik keek uit naar dit moment. Ik had als doel een podiumplaats te halen en het is me gelukt. Het was een moeilijke race, maar ik hield vol tot het einde", reageerde de Brusselse atlete van de Ligue Handisport Francophone, die finishte in 17.46.

De race werd gewonnen door de Turkse Zubeyde Supurgeci in 16.83 (een kampioenschapsrecord), terwijl de Duitse Merle Marie Menje als tweede over de streep kwam.

Het zevende EK para-atletiek vindt plaats van 1 tot 5 juni. De vorige editie van het EK was in 2018 in Berlijn. België telde toen elf atleten, die samen goed waren voor zes medailles. In Polen nemen acht Belgen deel.