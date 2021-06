Baloise Belgium Tour live bij Sporza: topsprinters en gevarieerd parcours

Na een jaar afwezigheid gaat de Belgium Baloise Tour (2.Pro) volgende week woensdag opnieuw van start met een lastige etappe richting de Vlaamse Ardennen. "Andermaal kunnen we de renners een zeer gevarieerd programma aanbieden", zegt Ludo Dierckxsens, die mee het parcours uittekende.

De sprinters zullen hun kans moeten grijpen in de enige twee vlakke ritten, namelijk de 3e rit naar Scherpenheuvel en op de slotdag in rit 5. De mannen met klassementsambities zullen vooral goed voor de dag moeten komen in de tijdrit in Knokke-Heist en in de zwaardere etappes.

Vooral de koninginnenrit op dag 4 in Hamoir belooft met onder meer de Muur van Hoei voor spektakel te zorgen. "Hier zal het klassement zijn definitieve vorm krijgen", zegt Ludo Dierckxsens.