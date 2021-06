Dury nog 1 jaar bij Zulte Waregem: "Correct, maar ik voel me niet passé"

Francky Dury en Zulte Waregem, ze leken voor het leven aan elkaar te kleven, maar eind volgend seizoen stopt hun samenwerking. In onderling overleg, zo bevestigt ook Dury in een gesprek. "Deze beslissing is niet plots gevallen", legt Dury uit. "Ik had een lang contract (nog 3 jaar) en ik begreep de vraag." "Op bepaalde momenten kan zo'n lange overeenkomst voor beide partijen een nadeel zijn. Na enkele gesprekken met de meerderheidsaandeelhouder zijn we tot een oplossing gekomen. Die is goed en correct." Dury levert 2 jaar van zijn contract in. Is dat dan "goed en correct"? "Daar gaat het niet over. Je moet nadenken. Een lang project moet een goed project blijven. Ik houd van deze club én van mijn job en ze kunnen op mij rekenen, maar het is echt een goeie beslissing. Dat meen ik." Zwaait Dury Zulte Waregem na volgend seizoen dan volledig uit? "Ja, ik blijf niet meer bij de club in een andere functie." "Maar nogmaals: ik houd van mijn job en deze sport. We zien wel wat er uit de bus komt. Ik doe mijn best zodat ik op de radar kan blijven. Ik voel me niet te oud en niet passé. Ik ga mee in alle verhalen."

"Vraag me niet of De fauw, Simons of een derde me moet opvolgen"