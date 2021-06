"Osaka moet leren denken dat journalisten ook maar hun werk doen"

Nummer 2 van de wereld Naomi Osaka verliet Roland Garros omdat ze mentale problemen heeft. "Tennis is mentaal een heel belastende sport. Osaka kan op verschillende niveaus werken aan haar mentale problemen", zegt sportpsycholoog Bert De Cuyper in De Wereld Vandaag op Radio 1.

"Osaka is introvert en bij persconferenties moet je extravert zijn"

Het terugtrekken van Naomi Osaka is het grote nieuws in de 1e week van Roland Garros. De toptennisster wou geen interviews meer geven aan de pers, omdat ze al een tijdje kampt met een depressie. "Haar impulsieve emotionele reacties op sociale media wezen erop dat Osaka uit balans was. Het stressherstel was zoek bij die jonge vrouw", zegt sportpsycholoog Bert De Cuyper. "Ik ben dus niet verrast van haar beslissing. Zeker nu ik gelezen heb dat Osaka een heel introvert persoon is. Bij persconferenties heb je heel extravert gedrag nodig. Je moet dan veel contact maken met mensen die je bestoken met vragen."



De Cuyper heeft ervaring met tennissers. "Mentaal is tennis een heel belastende sport om veel verschillende redenen. Je moet maar 1 bal winnen, de laatste." "Een tenniswedstrijd kan ook helemaal kantelen. Als je in voetbal 10 minuten voor tijd op voorsprong staat, kan je beginnen te verdedigen of tijd te winnen. Maar in tennis lukt dat allemaal niet." "Er is ook heel veel tijd tussen de punten. Tijdens al die dode momenten, kan een tennisser beginnen na te denken. Het is allesbehalve eenvoudig om je gedachten positief te houden."

"Veel mentale spelletjes in tenniscultuur"

Volgens De Cuyper speelt ook de tenniscultuur een rol. "Dat is iets merkwaardigs. Tennis is een heel individuele sport." "Ik ben een paar keer met Dominique Monami naar tenniswedstrijden geweest en ik ervoer toen dat tennissers al voor de coronatijd in bubbels leefden. Ze leven met hun team in een bubbel en voor de rest vertrouwen ze niemand." "Het mentale is zo belangrijk in tennis dat er ook veel mentale spelletjes gespeeld worden. In andere sporten heb je dat ook, dat men met lichaamstaal zijn tegenstander in de kleedkamer probeert te overbluffen." "Als ik mag voortgaan op Sabine Appelmans en Dominique Monami is dat in het vrouwentennis erger dan in het mannentennis."

"Gedachtentraining is belangrijk voor een tennisser"

Wat zou De Cuyper als sportpsycholoog aanraden aan Osaka? "Ik weet niet of ze fysiek oververmoeid is. "De Tour de France wordt in bed gewonnen", zeggen de kenners. Rust is dus belangrijk." "Op mentaal vlak moet ze nu werken aan een aantal stresshanteringsvaardigheden. Dat kan op verschillende niveaus zijn." "Op het lichamelijke niveau is dat leren ademhalen, relaxatie en yoga. Dan anticipeer je op die stress van de persconferenties." "Ook gedachtentraining is belangrijk. Als een jonge tennisser ziet dat zijn papa weggaat van het terrein, denkt hij dat zijn papa kwaad is. Of als toeschouwers weggaan, denkt de tennisser dat zijn spel niet om aan te zien is." "Bij gedachtentraining leer je de tennisser aan om naar alternatieve gedachten te zoeken zoals: "Mijn papa heeft een plaspauze nodig of die toeschouwers moeten gaan eten."" "Een andere benadering is dat de tennisser gedachten moeten leren accepteren als "het zijn maar gedachten.""



"Osaka heeft paranoïde gedachten over journalisten. Maar ze moet dan leren denken: "Die journalisten doen ook maar hun job.""



De Cuyper onderstreept ook dat iemand haar ander gedrag kan aanleren tegenover journalisten. "Ze kan leren communiceren met de pers."

"Ik ken geen enkele topsporter die nooit twijfelt"