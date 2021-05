Naomi Osaka verlaat Roland Garros: "Depressies gehad sinds US Open 2018"

Naomi Osaka liet vorige week verstaan dat ze niet zou deelnemen aan de verplichte persbabbels op Roland Garros. De organisatie nam geen vrede met het standpunt van de Japanse en trakteerde haar meteen op een fikse boete.

De Fransen dreigden ook met uitsluiting, maar Osaka hakt zelf heel bruut de knoop door.

"Ik had nooit gedacht dat ik in deze situatie zou belanden", schrijft ze op Twitter enkele dagen na de aankondiging van haar persboycot. Die laste ze in om meer begrip te eisen voor de mentale gezondheid van atleten.

"Het beste voor het toernooi, voor de andere spelers en voor mijn welzijn is dat ik me terugtrek. Zo kan iedereen zich weer focussen op het tennis in Parijs."

"Ik wilde geen afleiding zijn en ik besef dat mijn timing niet ideaal was."

"Mijn boodschap had duidelijker kunnen zijn, maar ik wou mentale gezondheid zeker niet trivialiseren en ik wilde de term zeker niet lichtzinnig gebruiken."