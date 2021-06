Marten Van Riel mikt op medaille: "Liever niet 4e of 5e in Tokio"

België heeft met Marten Van Riel een kanshebber op een medaille in de triatlon op de Olympische Spelen. De 28-jarige triatleet traint er hard voor en gaat vol ambitie naar Tokio. "Rustdagen, daar doen wij niet aan", zegt Van Riel in Sportweekend.

Om zijn doel te bereiken hanteert Van Riel een strak trainingsschema. "Zo goed als elke dag werken we 3 trainingen af. Na een week zijn dat een goede 20 trainingssessies. De hele dag ben ik alleen maar bezig met trainen, aan- en uitkleden en de voorbereiding op mijn volgende training."

De vlucht naar Japan wordt mijn enige rustdag voor de Spelen. Marten Van Riel

"Rustdagen, daar doen wij niet aan, tenzij ik een lange vlucht heb. Ik kijk dus al uit naar mijn vlucht naar Japan. Dat zal wellicht mijn enige rustdag worden voor de Spelen."

In Japan zal Marten Van Riel zich moeten houden aan de geldende coronamaatregelen. Tijdens een wedstrijd in Japan kreeg Van Riel al een voorproefje van wat hem te wachten staat. "Je krijgt in er iemand toegewezen die je begeleidt en ook toezicht houdt. Het eten wordt steeds voor de deur geplaatst, het voelt een beetje aan als een gevangenis." Van Riel bereidt zich tot in de puntjes voor op de Spelen en laat niets aan het toeval over. Zo zal hij in Tokio moeten afrekenen met temperaturen tot 30 graden en een luchtvochtigheid van bijna 100 procent. Om zich hierop voor te bereiden kroop Van Riel in een heet ligbad van 45 graden. "Het lijkt leuk, maar het is enorm zwaar. Een van mijn collega's moest zelfs braken van het afzien."

Ook medaillekansen met Belgian Hammers

Op de Spelen van Rio werd Van Riel knap 6e in de triatlon. Dit jaar in Tokio wil hij nog beter doen. "Ik zou graag een medaille halen. Vijfde of vierde word ik liever niet. Ik ga vol voor de medailles, want ik geloof dat dat binnen mijn mogelijkheden ligt."

We hebben vier wereldtoppers in de Belgische ploeg Marten Van Riel

In Tokio zal Van Riel ook deel uitmaken van de Belgian Hammers, de Belgische gemengde aflossingsploeg. "We hebben nu echt wel vier wereldtoppers in de Belgische ploeg. We passen perfect in deze discipline. Ik denk dat we wel voor een medaille moeten gaan."